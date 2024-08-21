單車節周五截止報名　升級路線兼設嘉年華

由旅發局主辦的「新鴻基地產香港單車節」，將於10月13日舉行，今屆單車節會首次加入運動嘉年華，同時提升路線體驗，當中「50公里」路線會增加多一條隧道，將覆蓋平時難得開放給單車行走的「四隧三橋」，而「32公里」參加者除昂船洲大橋外，更可首次踩上汀九橋，解散地點改為西九文化區並首設嘉年華。而單車節由上周五(16日)開始接受報名，並將於本周五(23日)截止。

新一屆單車節為單車愛好者提供多種類別活動，「50公里組」和「32公里組」今年共有逾6,000個名額，上周五開始接受報名，9月先進行單車技術評核，除曾完成2022或2023年單車節項目，或獲中國香港單車總會認可資格的健兒外，所有參加者均須出席並通過大會安排的單車技術評核。

旅發局總幹事程鼎一指，今年香港單車節集合休閒玩樂及競賽的單車活動，除升級兩項騎行項目的路線外，更新增與運動消閒有關的嘉年華，相信更能夠吸引市民旅客參加，感受香港健康動感一面，期望可以乘單車節推廣運動旅遊，推動香港成為健康旅遊目的地。

新鴻基地產執行董事郭基煇就指，新地香港單車節已成為香港以至國際矚目的體育盛事，今年單車節的公眾善款加上新地額外捐款，合共130萬港元，經已全數撥捐公益金，用作支援心血管疾病，以及認知障礙症病患者及照顧者的服務。

值得一提的是，今屆車手完成50公里組或32公里組項目後，參加者可繼續騎單車前往西九文化區，屆時西九文化區竹翠公園將化身嘉年華，參加者可於完成騎行活動後，發掘有趣玩樂體驗，盡情放鬆。當日現場亦會直播尖東舉行的總裁慈善及名人單車遊、環粵港澳大灣區城市自行車挑戰賽(香港站)男子公開組及女子公開組。