搜查10間店鋪包括夾公仔機店　檢5千多件冒牌香水護膚品

海關接獲公眾舉報指有店舖售賣懷疑冒牌香水及夾公仔店向顧客提供懷疑冒牌香水。經調查和商標持有人的協助下，海關於8月8日至20日，突擊搜查10間分別位於旺角、葵涌、荃灣、東涌、西貢的店舖，當中包括3間藥房，4間零售店及3間夾公仔店。

經點算後，海關檢獲一批約5千件懷疑冒牌貨品及相關設備，貨品包括香水、化妝品、護膚品、6部夾公仔機及3部硬幣兌換機。涉案的貨品及相關設備市值33萬港元，共拘捕8人。

被捕8人年齡由20至46歲，包括4男4女，分別為3名店舖負責人及5名員工，均涉嫌《商品說明條例》，現正獲淮保釋候查。據了解，涉案的夾公仔機，每夾一轉為5港元，夾公仔機

屬於同一台主，海關正調查場主是會否違反法例。

海關指出檢獲的香水、化妝品及護膚品直接在皮膚上使用，其品質及安全性十分重要，但為安全起見，將送往政府化驗所檢驗是否含有對人體有害的物質。暫時未有接獲有人使用貨品後不適情況。

海關首次發現有人利用夾公仔機提供冒牌香水吸引客人，而放有冒牌香水的夾公仔機，一般在店舖的門口當眼處，以為提高營業額，但為降低營運成本，會向顧客提供來歷不明的冒牌香水，罔顧消費者的健康。

另外，零售店以試用裝作招來，檢獲的香水、化妝品、護膚品售價約20至350港元，為正價價錢約兩至五成之間。當中大部分的香水包裝比較小，容量介乎1.5至15毫升，有部分檢獲香水款式，惟在市場上從來沒有相同容量的正貨品。涉案店舖向顧客訛稱，涉案貨品為正貨貨品的試用裝，以較低價錢吸引顧客購買，企圖以假貨冒充正貨。

初步調查發現貨品大約涉及10個商標及品牌，海關仍在追查貨品的來源。印刷及包裝比較粗糙，市民仔細觀察下應該容易分辨真偽。

海關呼籲消費者於購買產品時，應光顧信譽良好的商戶，如有懷疑，可向商標持有人或其代理商查詢， 另外，商戶在採購物品時亦應小心謹慎，售賣冒牌物品屬嚴重罪行，須負上刑責。