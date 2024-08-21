房協出租屋邨加租10%　加幅自1998年以來最高

房協將上調約3.2萬個屋邨住戶10%租金，並於10月生效，首3個月加幅將獲寬免，租戶明年1月1日才需繳交新租金，惟寬免不適用於5個富戶租戶，即在10月起便要繳交新租金。而今次雙位數加幅是房協自1998年來最大加幅，有關檢討結果於今日（21日）公布。有消息人士指，一半屋邨的樓齡已過50年，其維修成本持續上升，令營運帳目連續多年出現赤字，若不加租未來兩個年度均會出現逾億港元虧損，加租後則縮窄至數百萬元。

經調整後，房協甲類及乙類出租屋邨租戶將會分別每月平均多繳約230港元及640港元租金。租戶將會收到書面通知新的租金。房協指考慮到社會目前的經濟狀況，房協決定向租戶提供特別紓緩措施，寬免首3個月的額外租金，房協因而少收接近2,400萬港元的租金收入。至於「富戶」則須由今年10月起繳交新租金，以維護資源合理分配。另外，房協設有「租金援助計劃」，有短暫經濟困難的合資格租戶可獲減免四分之一或一半租金。

房協加租機制參考房委會公屋住戶的收入指數變動作為居民負擔能力的指標外，亦考慮到屋邨營運成本，房協指出，在租金檢討中考慮的營運成本，未完全反映房協於屋邨營運投放的所有資源，包括為居民提供的各項支援服務達每年約七千萬港元。而房協的高齡屋邨所需的維修保養及改善工程開支亦會增加實際營運虧損。有消息則指今次按機制計算出的增幅超過11%，房協考慮到當前的經濟狀況後，決定跟隨房委會將加幅限於10%，但已是1998年至今最高的加幅。