安全訓練課程准學員作弊　勞工處暫停認可3個月

勞工處今日(21日)已暫停認可Greater Bay EHS Technology Consultant Limited 經營職安學堂，按《工廠及工業經營條例》（第59章），為受僱於工業經營而從事建築工程的工人舉辦的「強制性基本安全訓練課程（建築工程）」，為期3個月，至11月20日。

Greater Bay EHS Technology Consultant Limited 經營職安學堂，早前被發現違反開辦這項課程的批核條件。該課程營辦機構在進行課程考試期間，容許學員之間討論答案，其後向涉事的學員發出強制性基本安全訓練課程（建築工程）證明書。在有關課程的批核條件下，課程營辦機構應嚴格禁止作弊行為，包括學員之間、學員與導師或監考人員之間討論答案等作弊行為。處方經過調查和搜證，及考慮該公司提出的解釋和申述後，認為性質嚴重，作出暫停認可的決定。涉事導師亦同時被要求在該課程營辦機構暫時停止教授「強制性基本安全訓練課程（建築工程）」，同樣為期3個月。

現時共有124個認可課程主辦機構舉辦「強制性基本安全訓練課程（建築工程）」，相關課程資料已上載勞工處網頁以供瀏覽。