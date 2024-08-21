搗破54宗騙案拘23男女　檢偽造入數紙空頭支票

新界南總區今年上半年接獲4,561宗騙案，涉及金額高達7.8億港元，比去年同期的1.47億元飆升4.3倍。當中網上購物騙案1,091宗，佔整體騙案的四分之一，即平均每日有6宗；假冒客服騙案亦有上升趨勢達到371宗，整體騙案約十分之一，市民損失金額雖然不大，但受騙人數眾多。

因此，執法部門於周一(19日)及周二(20日)展開「古鐘」執法行動，以涉嫌「串謀詐騙」或「以欺騙手段取得財產罪」及「洗黑錢」等罪，拘捕13男10女共23人(13至70歲)，涉及48宗網上購物及6宗假冒客服騙案，涉款超過340萬港元。疑犯報稱學生、侍應及無業等，檢獲手機、平板電腦及空頭支票等證物。

行動中，搗破一個涉及全港多區的「彈票黨」詐騙集團，拘捕17名(13至60歲)骨幹成員，包括10男7女，分別扮演入空頭支票、會面交收跑腿、空頭支票傀儡戶口持有人、以及電話卡登記人等角色。他們涉及48宗於今年5月至8月發生的網購騙案，事主被騙去手機、平板電腦及名貴手袋等，損失由6,500港元至10萬港元不等，總涉款額逾110萬港元，起出多部手機及多張空頭支票。

詐騙集團為增加可信性，在使用空頭支票後，首先向事主發送偽造的入數紙，再假扮銀行職員發送偽造已入數的手機短訊，令其誤信已收到相關的款項。另外，集團又在不同平台招攬人作傀儡參與詐騙行為，並透過即時通訊程式操控跑腿約受害人出來交收，從而隱藏身份逃避刑責。案中被捕的跑腿多為10至20歲年輕人，最細的僅13歲，執法部門呼籲青少年不要貪圖一千幾百元而充當詐騙集團跑腿。

此外，搗破的6宗假冒客服案，騙徒假扮微信、或中移動客服，指事主購買的百萬保險需續保、或訛稱其購買的免費手機開始扣數，事主心急澄清而誤信騙徒，把網上銀行資料、密碼交給騙徒、甚至將銀行存款直接轉給指定的戶口而受騙。案中事主總損失230萬港元，最大一宗損失107萬港元，6名被捕疑犯則為傀儡戶口持有人。