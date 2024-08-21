網上發貼「殺死林鄭」否認煽惑罪　退休漢辯稱不滿管治「開玩笑」

一名退休人士涉嫌在網上發貼文，表示「真係認真諗吓，點樣殺死林鄭(前特首林鄭月娥)」，因而被控一項煽惑他人蓄意嚴重傷人罪。他不認罪，案件今日(21日)在區院開審。控方指，被告解釋說不滿林鄭管治，故說話比較刻毒，他發貼文是為了「開玩笑」，但控方不同意。

61歲被告潘德恕，報稱是退休人士。他被控煽惑他人有意圖而導致有人身體受嚴重傷害罪，指他於或約於2020年2月4日，在香港非法煽惑其他不知名人士，非法及惡意地導致林鄭月娥身體受嚴重傷害。控方開案陳詞指，2020年2月4日，被告利用社交平台Facebook帳戶發布內容為「真係認真諗吓，點樣殺死林鄭」的貼文。該貼文引來43個回覆，以及16名朋友按「讚好」等符號。被告不爭議他發布涉案貼文及留言，本案的爭議焦點是被告的犯罪意圖。

控方指，被告警誡下說「Faccbook係我嘅，當時我唔滿意特首林鄭處理(新冠)疫情和反修例事件，所以響我Facebook度留言，我願意delete咗個留言」。被告亦表示，對林鄭管治不滿，因此說話亦比較刻毒。被告亦確認，他在貼文中自己的留言，當中包括用錢或利些收買特首身邊的人，想約特首的丈夫林兆波見面，用槍炮及子彈、向特首以美人計埋身，及詛咒要癱瘓特首甚至是殺死特首，才可以制止她作惡等。被告解釋他發布貼文只是為了「開玩笑」，不認為他的朋友會付諸行動。控方不同意被告這個說法。

案件編號：DCCC1017/2022