食環招聘疑通水　控方指存不成文規定　聘親朋關係考生

本報於2019年獨家報道食物環境衞生署招聘疑有考官「通水」，連累逾2,000名應徵者面試要重考。就此，廉政公署落案起訴一名現任及7名時任食環署首席小販管理主任，控以串謀犯藉公職作出不當行為罪。其中一名署理首席小販管理主任認罪，並將出任控方證人。其餘7名被告不認罪，今（21日）在區院正式開審。控方指，食環署流傳一個不成文規定，即招聘助理小販管理主任時，會聘請一些與現職或退休食環署職員有親戚或朋友關係的考生 。

8名被告年齡介乎59歲至64歲，分別為署理首席小販管理主任羅世華，及7名首席小販管理主任李達釗、戴焯輝、易錦添、麥偉忠、鄧永平、黃偉雄及陳江松。除黃偉雄外，其餘7人案發後已相繼退休。羅世華昨日認罪，法官准他保釋至9月4日，以待其餘被告審訊結束才作求情及判刑。其他被告則不認罪，今日開始受審。控罪發生於2019年7月11日至8月20日期間。

控方開案陳詞指，約於2019年7月16日 ，戴焯輝以他的手提電話致電羅世華，指羅世華會陸陸續續收到好多名字及資料，並建議羅世華「做個表方便做記錄」。羅世華意會到戴焯輝指示他制作的名單是要發送予遴選委員會的成員，其目的是當他們在遴選面試遇到名單上的應徵者時會幫幫該些應徵者，給予他們優待或給他們一些 「人情分」。控方指，在羅世華任職食環署期間，他不時聽到其他同事提到，助理小販管理主任的招聘活動有一個不成文規定，即會聘請一些與現職或退休食環署職員有親戚或朋友關係的考生 。

案件編號：DCCC 1055/2022