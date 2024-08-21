中大港大入選國優計劃　首批學生料明年入讀

中文大學及香港大學納入國家教育部第二批「國家優秀中小學教師培養計劃」試點高校名單，是首次有本港大學獲納入計劃。教育局今日(21日)表示，首批學生預計將於2025/26學年入讀，歡迎本港兩所大學獲教育部納入「國優計劃」院校名單，並支持兩間大學配合計劃，為國家及香港培育教育專業人才。

教育局回覆查詢時指，據了解兩所大學將按其遴選標準，擇優錄取合適的學生，預計首批學生將於2025/26學年入讀。而根據機制，現時非香港永久性居民，如持有認可的師資培訓資歷，以及相關入境處簽發的證明文件，例如有效工作簽證等，可以申請成為檢定教員。透過「國優計劃」赴港修讀本地教師教育文憑課程的內地學生，達到課程要求及完成實習後，原則上將獲相關院校頒發本地認可的師資培訓資歷。

中大表示，中大教育學院與中大(深圳)合作， 計劃開設為期兩年、專為國優計劃而設的碩士學位課程，預計今年底或明年初起，接受2025/26年度的入學申請， 學生將在中大校園及中大(深圳)校區上課，並於深圳及其他廣東地區的內地學校進行教學實習。

根據國家教育部通知，「國優計劃」是為培養研究生層次的高質素中小學教師，拔尖創新人才，重點發展AI人工智能及STEM教育相關課程，同時注重科技教育與人文教育結合。教育部亦鼓勵到港的內地生留在香港任教，亦支持相關學生畢業後，獲免試認定到內地任教。