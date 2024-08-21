警司陸振中涉逼女下屬口交　事主稱為阻醉駕　兩次遭被告推跌倒地

時任沙頭角分區指揮官的陸振中警司，前年涉嫌3度在粉嶺熟食中心殘廁非禮醉酒女下屬，另涉嫌在酒後危駕私家車及襲擊同袍。陸振中否認非禮、危駕及襲擊等7罪，案件今（21日）在區院續審。女事主稱，她嘗試阻止被告飲酒後失去理智，走上私家車駕駛座，「係咁想閂門」，她嘗試阻止不果，遭夾在車廂跟車門之間。辯方質疑她說法不符閉路電視片段，她飲泣道「一定有發生，你拎其中一段就喺度話我……」

43歲被告陸振中，被控於2022年6月22日及23日，在聯和墟街市熟食中心殘廁內3度非禮女子Ｘ。陸涉及的另一宗事件，則指他於同年7月15日，在粉嶺一停車場內危駕，和襲擊女子Ｘ、及下屬蔡文浩及賴文顯。就襲擊事件，據控方指，2022年7月15日，被告在粉嶺一酒家安排晚宴 ，歡送總督察黃燦熊。晚宴結束後，被告明顯有醉意 ，但他堅持自己駕駛，期間被告曾在牽晴間停車場襲擊X、蔡文浩及賴文顯。

辯方今繼續盤問X。X指，當日在牽晴間停車場內，被告走在前方，她追上，被告突然由上而下撥她的手，她隨即跌落地，面朝天花板。X形容被告動作來得突然，她「諗都無諗過，好愕然，魂魄都未返嚟」。她不肯定被告的手碰到她身邊哪個部位，但肯定被告有接觸她，令她跌倒。

X另憶述，她站起後，見被告坐到他的私家車司機位，「係咁想閂門」，她為了阻擋被告開車，即上前，她被夾在車廂跟車門之間。被告隨後推她，令她再次跌到地上。X形容當時情況「超混亂」，被告已失去理智。由於經司機位阻止被告開車失敗，她遂到私家車前座乘客位，嘗試拔車匙，但她無法詳述如何嘗試拔出車匙。辯方向她指出，她上車後有佩戴安全帶。此時，X開始飲泣，說「唔記得，真係唔記得，係咁問我詳情，我記得嘅已經寫咗喺口供……」辯方又質疑，她的說法與閉路電視片段不符，她哭着說「一定有發生，你拎其中一段就喺度話我……」

案件編號：DCCC 137/2023