網紅蘇淼淼被劫案　35歲主婦涉處理贓物　被告今不認罪受審

網紅蘇淼淼（原名蘇美欣）2020年遭3名刀賊入屋打劫，當時家中只得蘇、其6個月大的兒子及女傭3人。劫匪被指連襁褓嬰兒亦捉起綑綁，並掠去事主家中逾千萬元財物，逃去無蹤。其中一名女子涉嫌處理其中3個名牌手袋及毛皮大衣等物品，被控一項處理贓物罪。她不認罪，案件今（21日）在高等法院開審。

35歲被告李洋，報稱是家庭主婦。她被控於2020年12月17日，在九龍慈雲山毓華街慈康邨康秀樓某單位，知道或相信某些貨品是贓物，仍然不誠實地從事或協助另一人，或為另一人的利益，保留、搬遷、處置、變現該等贓物，即3個手袋、一個電腦袋及一件毛皮大衣，而所有物件均屬於蘇美欣的財產。

控方指，2020年11月24日，深水埗荔枝角道873號「一號．西九龍」某單位發生劫案，三名男子陳少達、梁旭賢及楊俊銘從屋內偷走總值逾1,150萬港元財物。本案被告李洋是陳少達的妻子。陳少達在事前，以月租3萬多元租用案發單位對面的一個單位，以監察蘇美欣屋內情況，同時租用九龍維景酒店房間作裡應外合之用。

控方續指，劫案發生前，被告曾與丈夫一同到訪「監察屋」，可見她一早知道將有劫案發生。2020年12月17日，警員到訪被告住所，在睡房搜出總值3.15萬港元的3個名牌手袋、一個電腦袋及一件毛皮大衣。控方指被告，是明知而處理這些贓物。

案件編號：HCCC45/2022