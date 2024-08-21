灣仔海濱試推售賣點被嫌貴　市民反建議「乜都唔做」回歸寧靜

今年《財政預算案》宣布會引入「潮流輕食飲品智能售賣點」在海濱。今日(21日)灣仔海濱「水上運動及康樂主題區」推出首個潮流輕食飲品智能售賣點試業，服務時間為每日上午7時至晚上11時，稍後正式投入服務則會推展至24小時全天候運作，並於今年內在觀塘茶果嶺海濱再設另一售賣點。東網記者在今午現場視察，可見售賣點共有6部自動售賣機，包括軟雪糕、爆谷、棉花糖和飲品等，可使用多種電子付款方式，價錢介乎18至35多港元。有市民認為設熱食的美食車會更吸引，亦有人反映價錢太貴，未必會幫襯，甚至有人指設施太多反建議「乜都唔做」回歸寧靜海濱。

售賣點的外形似兩卡列車，大車卡內共有4部自動售賣機，包括兩部軟雪糕自動售賣機、一部爆谷自動售賣機和一部即沖飲品自動售賣機雪糕售價約32至35港元，若加配料則要加5港元不等；小車卡則設兩部自動售賣機，分別售賣爆谷和棉花糖，售價約35港元。發展局高級工程師(海港)胡穎如表示，售賣點所選擇的食物種類是市面上受歡迎但不常見的，希望引入此類模式予市民體驗，亦會適時加入不同口味。

胡又表示，售賣點由今年3月至5月開始籌備，以價高者得的招標模式尋找適合的營辦商出租場地，發展局會在試業期間視乎人流，再考慮何時適合正式開放24小時；至於付款方式不接受現金，並將於今年第四季提供八達通支付。他提醒市民，營運商的電話及電郵均貼於售賣機上，若有問題可與營運商聯絡。

市民李小姐不時會與友人一同到灣仔海濱遛狗，她認為價錢略貴不太吸引，加上本身在附近也會有雪糕車停泊，故不會幫襯。她又稱現時海濱人流減少，相信未必能藉此吸引到市民過來海濱遊玩，認為「寧願佢賣魚蛋燒賣」會更吸引。

另一市民湯先生與兒子一同來灣仔海濱踩單車，他認為價錢大眾化可接受，而假日海濱人流較多，相信對家庭客有吸引力，「始終小朋友玩咗一陣間通常都會要去汽水機買吓嘢飲⋯對小朋友最吸引」。但他建議海濱可增加遮蔭地方，「日曬雨淋都幾辛苦」，並贊同在觀塘海濱設置此類售賣機，認為方便且刺激遊客消費。

此外，市民陳小姐則認為售賣機不太吸引，「可能遊客都OK，我普通市民可能行一行就走」，坦言價格太貴，覺得「10蚊魚蛋」更好。她又指每個月都會到海濱散一次步，認為毋須做太多設施「因為我市民嚟㗎嘛，其實我覺得佢(政府)乜都唔(使)做，畀我靜靜哋行下仲好」。