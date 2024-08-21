搗元朗粉嶺3走私煙草倉庫　檢近1700萬元貨拘2內地漢

香港海關人員於昨日(20日)中午約12時30分，在元朗八鄉錦上路一帶進行反私煙行動，於一個面積約1,500呎的鐵皮倉外、截查兩名離開倉庫的內地男子，並在倉庫內檢獲約700公斤未完稅製成煙草。其後，關員押解二人到元朗逢吉鄉另一鐵皮屋調查，再於面積約1,000呎的倉庫內起出約41萬支未完稅香煙，於是拘捕該兩名內地男子。

經初步調查後，同日下午約5時30分，關員再押解該兩名內地男子到粉嶺沙頭角公路一物流貨倉搜查，於場內搜出1,540公斤未完稅製成煙草。案件中共檢獲2,240公斤未完稅製成煙草及41萬未私煙，市值約1,683萬港元，應課稅值約1,035萬港元。

兩名被捕內地男子分別31及42歲，報稱物流工人及農夫，相信他們為兩個倉庫的管理員，負責包裝和運輸工作，被截查時他們出發往粉嶺物流倉庫提取未完稅煙草。兩名被捕內地男子已被落案控以「處理應課稅品條例適用的貨品」罪，案件於明日（22日）在屯門裁判法院提堂。

案中檢獲的香煙非本地主流牌子，相信並非供應本地市場，估計將轉口到外地。在製成的煙草中有衣物覆蓋作掩飾，而在物流倉扣查的貨物中也包括一批批衣物，估計他們利用衣物作掩飾，重新包裝該批未完稅煙草及香煙，稍後會將貨物寄到歐洲。海關將繼續調查該批煙草及香煙的來源及去向，並根據風險評估和情報分析從源頭堵截，並透過針對儲存及分銷販賣多管齊下的執法策略，致力打擊私煙活動。