「柏子仁」黃曲霉毒素超標　衞生署令回收涉事批次

一批中藥材「柏子仁」樣本被驗出黃曲霉毒素超標。衞生署今日(21日)要求持牌中藥材批發商「大埔中醫診所(雋健醫療有限公司經營)」從市場收回涉事一批中藥材「柏子仁」，批次編號為2308001。署方會密切監察相關的收回情況。衞生署呼籲市民若曾購買受影響批次的中藥材，應立即停止使用，並於辦公時間內送交衞生署中醫藥規管辦公室銷毀。

衞生署在進行市場監測時，取得上述中藥材的樣本並進行化驗。政府化驗所的化驗結果顯示，每千克「柏子仁」藥材的總黃曲霉毒素和黃曲霉毒素B1含量分別為含21微克和20微克，均超出香港中醫藥管理委員會中藥組制定的標準，即每千克上述中藥材含不多於10微克總黃曲霉毒素及5微克黃曲霉毒素B1。

初步調查顯示，上述批次的「柏子仁」由雋健醫療從內地進口香港。署方正追查有關中藥材的分銷情況，至今沒有接獲與使用上述中藥材有關的不良反應呈報。案件仍在調查中。

根據《中醫藥條例》，「柏子仁」屬附表2中藥材，為柏科植物側柏的成熟種仁，其功能為養心安神、潤腸通便和止汗。衞生署指，黃曲霉毒素主要由黃曲霉菌、寄生曲霉菌及相關種類的霉菌產生的一組耐熱化合物。世界衞生組織屬下的國際癌症研究機構已界定黃曲霉毒素會對人類致癌。長期攝入黃曲霉毒素可能會引致肝癌，對乙型肝炎帶菌者更會構成較大的風險。