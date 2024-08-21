劏房戶如焗桑拿　懶作為活該捱罵

熱浪逼人，有調查發現近九成受訪劏房戶曾出現中暑徵狀！儘管新租管條例實施逾兩年，但業主濫收電費情況未見改善，劏房戶流連商場等地淪「冷氣難民」成為常態。關注團體向《東呼即應》表示，租管申訴關卡重重，不但要勞心費時搜證，更要奔走不同部門，對劏房戶而言不切實際；有議員亦批評官員「離地」，指出劏房戶正是擔憂「冇屋住」而不敢舉報，認為當局應主動巡查，發現違規者予以重罰、殺一儆百。

有團體上周日（11日）公布調查結果，發現天台屋、平台劏房最高室內氣溫達攝氏36.4度，比天文台錄得的平均最高攝氏30.2度高超過6度，一般劏房則高超過4度。劏房戶不止「熱到爆炸」，更「熱到入廠」，超過八成五受訪工廈劏房住戶出現包括氣喘、口乾、頭暈以至抽筋等中暑徵狀，亦有高達約七成一般劏房住戶出現上述徵狀。

本港已實施租管條例超過兩年，但仍有大量劏房戶未受新例保障，業主濫收電費的情況比比皆是，不少劏房戶寧願流連商場享受免費冷氣，也不敢久留家中。劏房支援連線成員潘詠珊表示，就算白天在商場逗留，劏房戶晚上始終要回家休息，惟有「硬食」捱熱度過夏天，或開風扇、或開一小時的冷氣就關閉。她指，雖然租管條例已落實，但不少劏房租客反映，水電費收費情況依舊，很多劏房電費收費平均約每度1.6元、1.7元，甚至有劏房戶交高達每度2.2元的電費；就算租客想投訴，也要自己搜證、費時到不同部門申訴，他們往往最後會寧願作罷，繼續捱貴電，濫收現象分別不大 。

潘詠珊又指，不同團體均有倡議，增加酷熱天氣的津貼或能源津貼，並就租管條例多作巡查，從保障租客的角度出發，例如向主動舉報後被業主趕走的租戶提供一定支援、主動巡查單位時不會披露是租客舉報；另外亦倡議有起始租金，就算租客被趕，在同區找其他劏房的租金水平也不會難以負擔。

議員江玉歡則指，法例已賦權差餉物業估價署和水務署處理相關問題，而租客往往不想「打破自己屋頂」，單靠租客自行舉報會令法例效力大打折扣。她表示，當局應多向業主和租客講解，亦要注重執法，例如抽檢租客提供水電費單，若業主沒有提供則應檢舉並處罰，自然有阻嚇作用；另外巡查亦應於夜間租客在家時進行，並連同熟悉地區情況的區議員及關愛隊，進行針對性抽查。

《東方日報》較早前亦獨家報道，洪水橋一處港鐵橋墩下的農地，近年有人將鐵皮屋分間成劏房出租。地處偏僻、外觀簡陋，每間面積僅120呎，但仍有價有市，分間成最少6間劏房，每間月租約3,000元，竟全部成功租出，本港「不適切居所」問題可見一斑。據聞當局將有新招數應對劏房問題，計劃規定劏房業主必須自費聘請專業人士，檢查單位面積、耐火結構、走火通道等是否符合最低標準，證明各項目符合規格，才可登記成為合法劏房繼續經營。「改善劏房」當然有其需要，不過最終目標應該是「告別劏房」，領導人曾言道「房子住得更寬敞」是民心所向，希望港官戒之慎之。