涉跨境企業欺詐等逾1.2億元　上市公司主席等7人被捕

一間上市公司主席及一名執行董事等7人，懷疑涉及跨境企業欺詐及失當行為，涉及金額高達約1.1億港元，有關人士更涉嫌隱瞞挪用公司逾900萬港元。香港廉政公署今日(21日)表示，過去兩天與證券及期貨事務監察委員會及澳門當局採取聯合行動，拘捕上述7人，他們涉嫌觸犯《防止賄賂條例》下的代理人使用虛假文件意圖欺騙其主事人罪行。據了解，被捕人包括偉鴻集團主席李錦鴻。

調查顯示，該公司主席及其他人士涉嫌偽造該公司港澳兩地附屬公司的交易文件及會計帳目，令應收款項下調逾1.13億澳門元(約1.1億港元)。另外，相關人士亦涉嫌以虛假文件及會計帳目，隱瞞挪用公司款項超過900萬港元。上述行為亦涉嫌觸犯《證券及期貨條例》下關於披露虛假或具誤導性資料的罪行或失當行為及關於涉及對上市公司作出虧空、欺詐、不當行為或其他失當行為。

由於案件涉及跨境罪行，澳門方面亦立案調查相關人士在澳門境內可能干犯的欺詐罪行，並於日前首次與香港廉署同步展開執法行動，在澳門搜查相關地點及會見有關人士。由於調查仍在進行，本港廉署與證監會現階段均不會作進一步評論。