DSE覆核成績　109人聯招升級取錄資格

大學聯合招生處於今日上午9時公布根據覆核成績重新考慮入學申請遴選結果，已遞交要求根據覆核成績重新考慮入學申請的申請人可登入其「大學聯招辦法」帳戶查閱遴選結果、註冊手續及有關資料。聯招處指，在327名申請人當中，有178人的取錄結果有所改變。而在203名原先獲教資會／都大的學士學位課程取錄資格的申請人中，有109人獲得較高次序的教資會／都大的學士學位課程取錄資格，91人的教資會／都大的學士學位課程取錄資格維持不變，3人則改為獲得SSSDP「資助計劃」的學士學位課程取錄資格。

在34位原先獲SSSDP「資助計劃」的學士學位課程取錄資格的申請人當中，有13人改為獲得教資會／都大的學士學位課程取錄資格，6人獲得較高次序的SSSDP「資助計劃」的學士學位課程取錄資格，14人的取錄資格維持不變，有1人則改為獲得高級文憑課程取錄資格。另外，有1人由獲得高級文憑課程取錄資格改為獲得教資會／都大的學士學位課程取錄資格。

至於原先未獲得正式遴選取錄資格的89位申請人中，33人獲得教資會／都大的學士學位課程取錄資格，11人獲得SSSDP「資助計劃」的學士學位課程取錄資格，1人獲得高級文憑課程取錄資格，44人則仍未獲得取錄資格。

聯招處提醒，若申請人獲得「較高次序的課程」取錄資格，並已繳交正式遴選取錄資格的5,000港元留位費，申請人毋須再次繳交「較高次序的課程」取錄資格的留位費，惟必須於8月22日前登入其「大學聯招辦法」帳戶表示接納「較高次序的課程」取錄資格。