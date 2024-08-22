多區專責組近半年無開會　「醞釀具體框架」解畫

為配合「18區日夜都繽紛」，今屆區議會新設提振地區經濟專責工作小組，然而各區工作小組的開會次數十分參差。截至昨日，葵青和元朗區已經逾半年沒開會；九龍城、屯門和東區對上一次會議距今已經有5個月；灣仔和西貢區接近4個月沒開會；黃大仙區則在今日召開第3次會議。西貢區議員陳權軍解釋，他們儘管4個月沒開會，不過小組成員仍有就提振地區經濟活動作出交流，當有關提議醞釀出具體框架，而身兼區會主席的民政事務專員又認為方案可行，方召開小組會議討論。

九龍城區議員黃文莉亦表示，該區的工作小組雖然只在3月開了一次會，但其實小組成員不時就籌備「繽紛」活動議題，與身兼區會主席的民政事務專員交換意見。當活動構思具有相當的可行性，才會召開會議聽取意見和提出修訂。

對於近兩個月各區的繽紛活動趨向零，議員陳學鋒表示，現時正值炎夏和雨季，主要在戶外進行的提振地區經濟活動很大機會遇上惡劣天氣，為免浪費人力物力，有關活動宜留待秋涼才舉辦，然而活動圓滿進行，參與商戶能賺取的利潤亦有限，但相信對消費氣氛能起提振作用。