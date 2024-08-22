房協打擊富戶揭有租戶擁逾30幅地　20戶擁中港車牌將納資產計算

房協近期積極處理旗下出租單位事宜，繼昨日公布跟隨房委會加租1成外，房協總監（物業管理）潘源舫在接受傳媒訪問時批露，房協在今年4月起擴大「富戶政策」範圍後，共有約1900個公屋租戶要申報是否擁有香港物業及家庭入息與資產，有13個戶主動交回單位，當中更有租戶坐擁逾千萬港元住宅物業，又有租戶擁有超過30幅土地，房協稱會深入調查，也會將租戶擁有的車輛納入資產計算。

潘源舫指，今年申報租戶約有1900個，至今99%已交回申報表，有13戶主動通知房協願交回單位，當中4戶主動申報擁有本港住宅物業。該13戶主要來自7個屋邨，包括葵涌祖堯邨、青衣偉景花園、土瓜灣樂民新村、沙田乙明邨、大坑勵德邨、筲箕灣明華大廈，亦有租戶來自沙頭角的沙頭角邨。

該批申報租戶中，房協透過與地政總署合作應用物業查冊系統，主動查核租戶是否擁有本港住宅、非住宅物業及土地。潘更指，其中一宗個案擁有超過30幅土地，部分位處新界，房協需深入調查及計算相關土地價值，了解租戶資產是否已超額。翻查資料，富戶政策下，公屋租戶入息不得超出入息限額5倍，家庭總資產淨值不得超出入息限額100倍，以一個4人家庭為例，其家庭總資產淨值不得超過310萬港元。

至於自2018年9月起實施富戶政策後，整體因濫用公屋而被收回的單位方面。潘就透露，截至今年6月底共有93宗相關案，其中8成為丟空單位，透過查核電錶、水表紀錄及信箱等發現懷疑個案並跟進。近年多人談論部分公屋租戶為新來港人士，不排除該些租戶擁有內地物業。潘就指房協亦有接觸內地部門例如不動產登記中心，以助查核租戶在內地是否擁有資產；有關安排主要集中在大灣區，已推行約半年，部分個案已回覆，亦有一些正在查核階段，相信經一段時間磨合可加快處理。

而房委會近期亦按租戶名下車輛追查有否超資或瞞報資產，潘亦指房協會留意租戶出入的車，早前已發現20架中港車牌車停泊於房協出租屋邨的月租車位，強調有關車若經核實屬富戶政策下的租戶，會將車的價值納入資產計算。