警司陸振中涉逼女下屬口交　事主否認曾叫被告化解警員失職受查

時任沙頭角分區指揮官的陸振中警司，前年涉嫌3度在粉嶺熟食中心殘廁非禮醉酒女下屬，另涉嫌在晚宴飲酒後，危駕私家車及襲擊同袍。陸振中否認非禮、危駕及襲擊等7罪，案件今（22日）在區院續審。辯方指，沙頭角分區警員被指疏忽職守，不但遲到早退訛稱加班，更會帶狗到警署玩，為隱瞞包庇，警員會擅自調較閉路電視片段時間。而女事主曾在晚宴着被告協助「大事化小，小事化無」。女事主承認有沙頭角分區人員受查，但否認曾在晚宴提及此事，亦否認叫被告幫忙化解。

43歲被告陸振中，被控於2022年6月22日及23日，在聯和墟街市熟食中心殘廁內3度非禮女子Ｘ。陸涉及的另一宗事件，則指他於同年7月15日，在粉嶺一停車場內危駕，和襲擊女子Ｘ、及下屬蔡文浩及賴文顯。辯方今日繼續就襲擊事件盤問X。X指，7月15日晚，被告醉酒失控，在私家車車廂內捏她的身體，她覺得好痛，惟因被告「好大隻」，她不敢反抗，「淨係識喊，嗌唔好」。辯方說，X在這時叫道「上車啦，x你老母！」X稱記憶中沒說過這句話。

之後私家車郁動。X憶述，當時她好驚，「魂魄唔喺度」，嘗試開車門，但不成功。她不知所措，又怕刺激被告，「好似畀人困住咁」，「條性命喺被告手上，唔知點算」。及後私家車停下來，車門打開，被告及X仍在車上。X稱，印象中她有搖他，叫他清醒點。辯方向X指出，閉路電視片段可見，她傾向被告一方，兩人頭部非常接近，X的手有攬的動作。X一概不同意說法。

辯方向X指出被告的版本。辯方指，晚宴期間，X、蔡文浩及賴文顯向被告透露，沙頭角分區有人員受查，指有警察遲到早退缺勤，帶朋友去禁區範圍爬獨木舟，農曆新年無返工照批加班費，亦有警察帶私人狗隻到警署遊玩。為隱瞞遲到早退情況，有督察幫同事隱瞞，包括把閉路電視片段及時鐘調早10分鐘，又讓主要受查對象放長假直至退休，以免他們落口供。辯方指，X等人當日情緒高漲，要求被告幫忙「大事化小，小事化無」。被告說「咁大件事，畀我消化吓先」，又說難以承諾幫忙化解。X全盤否認辯方版本，但承認有沙頭角分區人員受查，負責調查的，是邊界總區人員。

案件編號：DCCC 137/2023