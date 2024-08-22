《東方》披露日夜都繽紛有第二波　黃大仙彩虹邨等景觀大晒冷

《東方日報》及《東網》今日(22日)獨家報道沉寂一段時間的「18區日夜都繽紛」，醞釀進行第二波。下月開始黃大仙區將展開一連串活動，當中包括綵燈節、無人機匯演、古董音樂盒展覽和青年巿集，此外又計劃以LEGO積木砌出牌坊「打卡點」，並連帶展出60年歷史並將重建的彩虹邨等區內地標模型，務求把區內的人文景觀「大晒冷」，但活動要花多少開支，暫時未見透露。

黃大仙區議會提振地區經濟專責工作小組今日開會，提出在9月15日至10月1日的「嗇圖非遺薈萃綵燈節」，除了特色綵燈展覽和非遺項目匯演，還有月老助緣科儀、黃大仙祠開放日以及小食和遊戲攤位。9月21日的無人機匯演，地點方面會考慮灣仔海濱的水上運動及康樂主題區。

重頭戲是展期由9月21日至11月，於南蓮園池舉行的「古董音樂盒覽」，屆時將向公眾展示歷史悠久，遠至19世紀的古董音樂盒。踏入10月，黃大仙廣場會舉辦「潮洲節」，設有潮州文藝表演和特色小食、工藝品及民族文化藝術攤位。11月的「青年巿集」則透過同區內學校、青年團體、初創青年企業、非牟利機構等合作，為青年提供創業實戰經驗、支援青年多元發展，舉行地點目前仍未選定。

「打卡點」構思是中式建築風格和積木元素融合的黃大仙祠牌坊，放置在黃大仙廣場的天幕旁邊，可與毗鄰的黃大仙祠互相呼應。天幕下擺放區內著名地標，如南蓮園池，彩虹邨的模型，而後者正配合彩虹邨的重建計劃。此外，亦會展出早前校際Lego比賽的得獎作品，以及「家在大仙色彩萬千」主題的畫作，以增加地區參與的元素。

有區議員建議在展品加上二維碼、或培訓學生做導賞員，好讓向參觀的巿民介紹展品內容和相關資訊；另外又要尋求同旅發局合作，以加強活動的宣傳。至於有關活動需要多少經費，小組會議並未觸及，小組主席李鎧麟指擬議的活動將於9月3日的黃大仙區議會會議中進一步討論。