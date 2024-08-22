中三公經社科教材　學生需簽署　承諾培養抵禦色情能力

教育局近日上載中三級的公經社科教材中，單元3.1的「合乎情禮的親密關係」有段落提到要培養青少年正確的價值觀，包括「戀愛與性的關係」、「訂立親密界限的重要性和方法」、「性幻想和性衝動的處理方法」，以及「不恰當處理親密關係的後果」。教材中不僅列出本地性罪行列罰，更有其中一份工作紙要求學生承諾與戀人訂立「戀愛和親密界限」，並要學生列出「如何控制自己的性幻想或性衝動」，同時承諾會「培養自律、自制和抵禦色情資訊的能力」，最後要求學生及「見證人」簽署。

教材中提到，隨着社會發展，性已不再是禁忌。不過一些錯誤與不負責任的資訊，或會使青少年忽略自身和伴侶的感受，以致未能作出正確的判斷，甚至釀成惡果。除了上述的「承諾書」外，單中中亦有工作紙問及學生「約會時如何避免引起感官刺激而造成性衝動」，建議答案為「展現健康形象、避免性感衣着而刺激視覺」。另一題則要對中三學生約會地回作出建議，局方建議答案為避免在「幽靜地方單獨共處」，因為有機會發生「過分親密的身體接觸，引起青少年性慾」，甚至進而發生性行為。