近70%受訪者支持中西醫協作　有政黨冀電子健康記錄互通

政府近年大力發展中醫，而首間中醫醫院將於明年底開始營運。有政黨今（22日）指約70%的受訪市民支持中西醫協作，近23%過去12個月同時接受中醫和西醫的診症。有議員建議政府推動電子健康記錄互通、中西醫合作治療，提出「一西醫、一中醫」理念。

有政黨在今年7月19日至8月4日進行問卷調查，共訪問2,043人了解香港居民的醫療習慣和對中西醫協作的取態。調查結果顯示近70%受訪者贊成中西醫加強協作所帶來的好處；有近50%受訪者指西醫醫療費用較中醫昂貴；52.3%受訪者表示西醫依然是主流診症選擇；有53.5%表示因中醫能作出部分西醫的專科檢查轉介，如照X光或驗血，而會增加使用中醫服務。

身兼中醫師的西貢區議員李嘉欣表示，由於中西醫的電子健康記錄並非完全互通，可能會影響治療成效，舉例指一個因踝關節損傷的病患，對專有名詞不熟悉，求助西醫後轉去中醫時較難準確闡述病情，因此建議推動電子健康記錄互通。她又建議採取「一西醫加一中醫」做法，形容有「一加一大於二」效果。

調查結果也顯示有大約20%受訪者於過去一年沒有應診中醫或西醫，家庭醫學專科醫生趙志輝指市民出於健康考慮，應定期進行身體檢查和諮詢醫生意見，期望政府盡快落實「一人一家庭醫生」的理念。他又表示中西醫醫療記錄互通，有助改善病人的病情，因許多疾病，如糖尿病、精神健康、腫瘤、濕疹等，適合中西醫結合治療，

針對醫護人手問題，李指本港中醫人手充足，只是未能有效運用，強調中醫需要做好公私營協作，議員易志明則指本港醫護短缺，醫療人手仍然和其他先進國家有一定差距，稱雖然政府已引入更多海外醫生，但相信加強中西醫協作有助紓緩情況。