原脫阻差辦公罪　律政司上訴得直　21歲倉務員認罪押下月判刑

2020年7月1日有大批市民上街示威及抗議《港區國安法》，期間一名青年被指阻礙警員拘捕另一名女子，遭起訴一項阻差辦公罪受審。裁判官彭亮廷最終裁定控罪表證不成立，青年當庭釋放。律政司不服判決提上訴，結果高院判律政司上訴得直，下令本案發還重審。案件今（22日）在沙田法院再訊。被告選擇認罪，裁判官押後至9月13日判刑，期間被告須還押。

被告李兆聰現年21歲，報稱為兼職倉務員。控罪指他於2020年7月1日，在銅鑼灣時代廣場勿地臣街出口，故意阻撓正當執行職務的警員25799。控方案情指，執法人員截停一名姓劉女子的時候，被告在劉的前方，他伸手嘗試拉走劉，但未能成功。其他執法人員上前制服被告。執法人員對姓劉女子作出的拘捕不合法，故並非在正當執行職務，裁定青年面對的控罪表證不成立。

律政司不服判決提上訴，高院法官今年6月頒判詞，指原審裁判官法律上犯錯及沒有正確考慮、分析及評估所有應被考慮的證據，和錯誤考慮了他不應考慮的事項。考慮到本案整體情況，法官裁定律政司上訴得直，將本案發還另一名裁判官重新審理。此案今日在沙田裁判法院再訊，結果被告改為認罪。

案件編號：STCC2837/2024