「解決劏房問題」工作組已交報告　就有序取締劣質劏房提具體建議

去年《施政報告》政府提出成立「解決劏房問題」工作組，將在今個月內提交報告。今日（22日）政府在社交平台上公布，工作組已在今早提交報告，就有序取締劣質劏房提出具體建議方案。政府會《施政報告》諮詢時收到的意見，工作組會在一個月內提交進一步研究結果。

工作組組長、財政司副司長黃偉綸，帶領作為副組長的房屋局局長何永賢，以及工作組成員、房屋局常任秘書長兼房屋署署長羅淑佩匯報工作組調研結果，包括委託顧問公司搜集到的劏房住戶數據、收集和總結各界持分者的意見、闡述工作組為劏房居住環境設定的最低標準，以及對居住面積及其他因素，例如樓宇安全、消防及衞生要求等多方面作出的考慮和建議。

政府發言人指，報告分析客觀，並具有針對性，在審視報告後，會將最近在《施政報告》諮詢時收到的意見提供給工作組，並要求納入研究，工作組會於一個月內提交進一步研究結果。政府期望透過成立「解決劏房問題」工作組，為香港建設取締劣質劏房的制度，改善居民的居住環境。政府會在工作組提交進一步報告後，作全面考慮並公布決定。