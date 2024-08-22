教育局公布最後一批外評報告　價值觀及STEAM教育表現不俗

教育局今日（22日）公布上學年（2023/24學年）最後一批學校外評報告總結章節，前後共60多份。局方指，接受外評的學校在不同方面有不俗表現，包括積極推動價值觀教育和STEAM（科學、科技、工程、藝術和數學）教育、為學生提供豐富的學習經歷，以及安排不同活動以促進學生身心健康。不過亦有部份學科被指「自評效能一般」、「學與教效能有待改善」等。

局方表示，上學年接受外評的學校普遍能在課堂內外加強推展價值觀教育，包括國民教育。同時亦通過活動，如安排學生服務區內院舍，為長者製作小禮物及設計探訪活動，營造長幼共融的氛圍，培養學生正確的價值觀和態度。學校亦有STEAM教育方面設計不同學習活動，讓學生「動手動腦」，培養解決問題和協作的能力，部分學校更在學習活動中融入價值觀教育的元素，例如通過體驗活動，了解有需要人士的生活問題。

另外，有部分小學減少測考次數，改用不同模式的進展性評估，了解學生的學習情況，包括善用資訊科技，例如用電子學習平台安排網上評估及課業，讓學生因應學習進度自學或温習，提升學習效能並減輕測考壓力。