新冠病毒過去一周繼續散播　死亡個案上升至25人　

新冠病毒依然影響本港。衞生防護中心今日（22日）公布，在第33周(8月11日至17日)監測期內，共收集7,303個呼吸道樣本中，當中發現538個樣本帶有新冠病毒，比率為7.37%，較前一周的691個樣本、比率為8.58%明顯下降。不過，第33周內共錄得25宗死因涉新冠病毒相關的個案，較前一周的23宗微升。中心指，最新監測數據顯示新冠整體活躍程度與上周相若。

中心的監測又指，第33周內發現4宗學校/院舍爆發的報告，共影響18人，數據雖較上一周減少，但踏入第34周的首4天(8月18日至8月21日)，本港再發現2宗學校/院舍爆發個案，共影響17人，顯示新冠病毒在院舍的爆發仍然活躍。

此外，第33周的環境水樣監測亦發現，社區內人均發現病毒含量(七天幾何平均值)約為每公升28萬拷貝，對比前一周的每公升24.3萬拷貝再有上升之勢。中心表示，目前本港最流行的變異病毒株仍是JN.1 ，雖然社區監測亦發現KP.2，但現時未有資料顯示JN.1或KP.2 會較XBB及其後代譜系引致更嚴重疾病。