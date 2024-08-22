鐵路迷趕搭復刻「白頭」頭班車　長者憶述見證通車：搵返記憶

45周年主題列車，今日（22日）下午2時在彩虹站3號月台首航，下午1時已有不少鐵路迷在月台聚集，迎接主題列車，不少人更帶同地鐵模型、紀念車票等不同紀念品見證列車首航，一眾鐵路迷更作曲助興，又不停高呼「白頭」來迎接列車到站。現年68歲的李先生今日與家人到彩虹站參觀主題列車，他提及當年見證地鐵通車，其實亦只得22或23歲，至今不經不覺已45年，而今次有機會再見到當時的列車，所以前來「搵返啲記憶」，例如已消失多年的「波波扶手」就是當年的其中一個回憶。

知名鐵路迷羅同學亦有到場，他認為80年代的車廂有一股懷舊的風味，而後生的鐵路迷大部分都未坐過當時的列車，今次港鐵特意展出，可讓鐵路迷重新認識。他又提及早前「站見」亦有展出初代的車廂，但只有一卡，而且只是「齋睇」，今次則可親身乘搭，就如實現了自己的夢想，「好似搭咗時光機咁樣返去以前」。

羅同學認為，今日的氣氛相當熱鬧，但投訴被部分較激進的鐵路迷追趕，「一落車就俾一班鐵路迷追住我」，感到十分無奈，「我希望啲激進鐵路迷唔好成日追住我，我都唔係好鍾意係咁俾人追住」，亦有鐵路迷為了霸佔頭一卡位置，不守規舉帶同午飯在月台進食，希望鐵路迷在參與活動時，亦應守規舉。

馮同學受爸爸的影響而成為鐵路迷，在過去只從他口中得知「白頭」列車的歷史，亦從來未見過白頭列車內的塗裝，多年來都很期待可以有機會可以乘搭，經過十多年的等待，今日「白頭」列車終於重現，他又指今早專程由屯門到彩虹站，12時左右已經到場，又打算會拍照及影片，與家人分享。