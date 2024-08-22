預計10月施政報告出方案　行政手段為劏房面積登記制度設標準

「解決劏房問題」工作組已提交相關報告。據了解，政府處理劏房問題希望「兩步走」，今年10月發表的施政報告將根據工作組報告、施政報告諮詢會所得出的結果，先以行政手段為劏房的面積、登記制度設立標準，而未能用行政手段處理的問題則隨後以立法方式處理。

針對如何取締劣質劏房，立法會房屋事務委員會副主席鄭泳舜相信報告將以劏房問題的整體方向，制訂標準和改善時間，而政府掌握了全港數據，能夠為劏房面積制訂最低標準，又指相信工作小組的的標準和公眾意見「相對接近」。他又指公布措施後，或需立一條新法例，或修訂《床位寓所條例》、劏房租務管制條例。

在執行劏房登記過程中，鄭泳舜表示，早前已向工作組建議可以藉外判形式處理，以加快措施的執行；另他亦反映，應該由劏房業主承擔相關查核的費用。至於立法及落實新政策方面，他稱明白由立法至推行新措施需時，還有過渡期，期望當局可以有序取締劣質劏房，而當中必須做好受影響居民的搬遷安置工作。

就最低面積方面，議員梁文廣指根據劏房租管調查結果，劏房平均面積為10至11平方米，而他建議將面積定在「低少少」的9平方米，並做好防火、衞生措施，將劏房變得更「安全、合理、人道」。他表示應「循序漸進」取締劏房，相信對社會衝擊最少。

議員林振昇指訂立最低面積，需要看過渡性房屋和簡約公屋的數量，取得平衡，避免住客找不到地方居住，又指目前工廈有不少居住環境較差的劏房，但政府較難統計有關數字。他表示房屋問題是「重中之重」，工作組報告提交後舉例施政報告仍有2個月時間，相信政府會吸納不同意見，認為把有關措施放在施政報告處理是好事。