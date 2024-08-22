香港電腦通訊節明日開鑼　派現金禮券　推一帶一路軟件博覽

一年一度的香港電腦通訊節即將於明天(23日)舉行！「香港電腦通訊節2024」將由明日起一連4日在香港灣仔會議展覽中心舉辦，本屆展覽將延續傳統同時引入新元素，包括推出大型專業性展館「一帶一路軟件博覽（香港）2024」；又特設「樂齡康體智慧科技館」，向公眾推廣採用先進科技改善長者生活的重要性。今年參展商數目約300間，展位數量擴展至800個，並推出「我賞.你賺.人人消費」大會現金禮券計劃，買飛隨時獲500港元獎賞，市民萬勿錯過。

「一帶一路軟件博覽（香港）2024」將會在香港會議展覽中心1E展覽館舉行。作為全港首屆一帶一路主題軟件展館，匯聚來自香港、內地及其他一帶一路地區的頂尖軟件企業參展，展位數目逾120個。展覽期間將舉辦一系列主題演講，並邀請香港政府、公營機構及商業機構決策部門人士參與此次展覽，市民亦可持電腦節門票入場。

今年電腦節將繼續推出「我賞.你賺.人人消費」大會現金禮券計劃，總值達300萬港元。每位購票入場人士均可獲贈一張幸運卡，禮券面值分別為10港元、20港元、30港元、50港元或100港元至500港元不等，憑券可在場內已參與計劃的攤位使用，使用數目不限。又設有「$20快閃搶」，透過現場活動搶購20份定價為20港元的電子產品，並會在4天電腦節中，以快閃方式推出20份驚喜產品讓參觀者以現場活動方式搶購。