6年前在港落網重犯文子星　今被引渡回印度受審

印度傳媒報道，指被國際刑警發出「紅色通緝令」、並在港因打劫落網的通緝犯文子星（Ramanjit Singh），今日(22日)被引渡返回印度。在印度旁遮普邦警務總監官方X專頁，可見文子星在兩名當地警員押解下，乘坐航機返回印度受審。

根據Facebook群組「香港機場實況討論區」圖片，可見今日上午，一批警員在一架客機旁邊戒備，警員穿上防彈背心及荷槍實彈，另有多輛裝甲車在場戒備。

資料顯示，印度當局早前指在香港落網的印度裔通緝犯文子星，涉嫌策劃恐怖活動等，要求把他引渡回印度受審。本港法院早年分別裁定文子星面對的多項控罪有表面證供，可引渡他回印度受審。文子星向高院申請人身保護令，要求法官即時釋放他。高院法官於去年8月25日頒下判詞，駁回申請，並稱不認同他被引渡後會因其宗教或政治觀點而得到不公平審訊。

2018年2月9日，尖沙咀重慶大廈一間找換店的5名職員，拖着兩個行李箱擬把4.5億日圓(約3,200萬港元)存入銀行，途中遭8名南亞匪截劫，匪徒得逞後逃去。執法部門其後在美孚截獲匪徒車輛，拘捕其中3人並起回失款，其後續有同黨落網，被捕人中包括印度籍港人文子星。