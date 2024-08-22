維持生命治療預作決定最後階段審議　病人組織冀公眾釋除AMD疑慮

「維持生命治療的預作決定條例草案」在立法會法案委員會審議程式已進入尾聲，其中包括多年來備受關注的「預設醫療指示」（AMD）。有議員就聯同罕見病人組織及大學教授召開記者會，希望釋除公眾對AMD的疑慮。有病友表示，曾經想在清醒的情況下預早簽好預設醫療指示，卻被家人、醫護質疑及阻撓；亦有病人坦言不知病情會否突然急轉直下，希望「可以在精靈狀態下」離開。議員認為，政府需要就預設醫療指示對病人家屬進行教育，同時亦要對社工、醫護等作出培訓。

小腦萎縮症協會副主席曾錦源就指出，不少會友都認識預設醫療指示，但因為不少病人家屬以為「簽咗（指示）就要死」，因此阻撓病人簽署。他續指，其實「指示」只是為了在病痛不能逆轉時，依從病人清醒時的意願，安排他們的最後一程。Tracy患有罕見病，雖然目前「行得走得」，但她擔心會如父親一樣，短時間內病情急轉直下，坦言「唔知未來兩個鐘會唔會變到神志不清」。她希望在「精靈嘅狀態」下簽署預設醫療指示，提前為自己最後一程作打算，卻不被醫護人員理解。

中大護理系教授陳裕麗就指出，本地對預設醫療指示的需求並不少，不少長期病患者、長者亦希望在正常的精神情況下為自己預先作出安排，不過他們的聲音往往被忽視，甚至有人誤會預設醫療指示與「安樂死」一樣。她續指，「指示」草案於2004年第一次諮詢，迄今已經20年，不過仍然有很多配套、教育要繼續改善，希望政府於為期18個月的準備期做好教育及宣傳。

議員鄧家彪就指，目前公立醫院有不少醫生有大量處理晚期病人及協助簽發預設醫療指示的經驗，尤其紓緩科人員，日後條例實施後，就會擴至私院及救護人員。除了醫護人員作外，政府也要對社會工作者提供相關培訓，讓有需要的病人認識預設醫療指示。