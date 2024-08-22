債仔輸清10萬遭禁錮　兩貴利一被捕一在逃

賭客向貴利借10萬港元輸清後遭禁錮，期間趁看守人休息乘機逃離現場報案求助。澳門執法部門到場後於事主被禁錮的房間截獲看守人，相信尚有一名男子在逃。事主賭博過程中合共被抽取75,000港元利息。

被捕涉案人姓楊，男性，46歲，內地居民，報稱商人。執法人員昨日(21日)正午接獲事主報案，聲稱因欠下高利貸無力還款被人禁錮於路氹某酒店房間。人員到酒店保安部後發現事主報案時已自行脫險，隨即到相關酒店房調查，期間截獲涉案楊男。

調查，案中事主前日(20日)傍晚6時許向楊男及在逃不知名男子借10萬港元賭本，條件為賭百家樂每局勝出抽取下注注碼2成作為利息。事主同意後被兩人帶到新口岸區某娛樂場「博殺」，直至昨日凌晨5時許輸清借款，期間合共被抽取75,000港元利息。由於事主無力還款，被兩名疑人帶至路氹某酒店房間禁錮，直至昨日早上約10時，事主趁房內僅有楊男一人看守，乘其休息期間逃離房間前往保安部求救，最終報案。

調查期間楊男拒絕合作，執法部門認為楊男有強烈跡象涉案，以為賭博之高利貸及剝奪行動自由罪對其落案，移交檢院跟進，並追查在逃人士下落。