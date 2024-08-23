元朗農夫車輾斃唐狗不顧而去　巴籍男司機涉危駕等罪被捕

元朗公庵路疑發生農夫車輾斃狗事件。昨日(22日)網上流傳一條車cam片，見到一架農夫車右轉駛入小路時，車輪輾過唐狗。狗仔受傷後腳步不穩，倒臥路旁鐵皮上，一動不動，肋骨凹陷，已經回到汪星。

事發在昨午約2時。據影片內容，一輛寶藍色農夫車在公庵路近黃泥墩村路行駛，待新界的士從小路駛出後，農夫車右轉進入，疑似沒有看見唐狗，左後輪直接輾過。涉事車輛沒有停下繼續駛走。而受傷唐狗步履維艱，倒臥路旁鐵皮，閉上雙眼，可見肋骨有凹陷，回天乏術。狗仔有頸帶，網民認出該狗是放養倉狗「阿黃」，估計已10多歲。毛孩關愛組文哥收到求助派義工到現場，檢查後發現有晶片。不在場的倉主得悉後已報案追究。惟倉主稱不願處理遺體，最後由義工處理。

執法部門同日下午約4時30分接獲一名女子報案，指於下午約2時目擊一輛輕型貨車在元朗公庵路行駛，期間懷疑撞到一隻狗後不顧而去，該狗隻其後被證實死亡。警員經調查後，於昨日晚上在元朗拘捕一名50歲巴基斯坦籍男子，涉嫌「危險駕駛」、「沒有報告涉及指明動物受傷的意外」及「發生涉及指明動物受傷的意外後沒有停車」，他現正被扣留調查。