打擊犯罪活動搜查逾2千間處所 拘4320人檢逾7億元毒品

執法部門於6月22日起進行代號「雷霆2024」的粵港澳三地大規模聯合反罪惡行動，以打擊黑社會及有組織犯罪集團的非法活動、瓦解跨境罪行及堵截其收入來源。

截至8月15日，香港執法部門動員超過44,000人次，搜查約2,300間處所，搗破多個非法場所，包括非法賭博場所、賣淫場所、無牌酒吧及高利貸集團等，並拘捕4,320人，包括2, 734名男子及1,586名女子，年齡介乎12至92歲，涉及「刑事毀壞」、「管有攻擊性武器」、「自稱三合會成員」、「經營非法賭博場所」、「經營賣淫場所」、「串謀控制他人賣淫」、「販運危險藥物」及「洗黑錢」等。在被捕人當中，有778名為內地人士及431名為非華裔人士。

行動中，人員檢獲大量懷疑非法物品，包括賭博工具、攻擊性武器、總值約3,800萬元的懷疑犯罪得益及市值超過7.3億港元的懷疑毒品，包括懷疑大麻、懷疑氯胺酮、懷疑可卡因、懷疑「冰」毒及懷疑海洛英。

香港執法部門會繼續與內地及澳門警方保持密切聯絡及交換情報，打擊跨境三合會犯罪集團，以維護公眾對治安的信心。