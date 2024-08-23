數碼平台工作者欠政策保障　逾20%曾受工傷　當中大半不獲補償

從事食物送遞等按此計酬工作的數碼平台工作者，是新興經濟模式下的勞動者，惟現有勞工法例未能有效保障他們。有工會調查發現，近50%受訪平台工作者每周平均工作日數4天或以上、每日平均工時6小時或以上；有逾20%曾於工作期間受傷，當中大半未獲或不滿平台公司的補償。工會促請政府盡早釐清數碼平台工作者僱傭性質，以制定相應的政策和法規保障平台工作者權益。

港九勞工社團聯會及香港運輸物流業工會聯會於5月至7月期間，訪問357名平台工作者，發現受訪者每周從事平台工作的平均日數，以3天及7天佔最多，各有22%；其次為2天，佔15%；4天、5天及6天者，依次各佔11%、11%及10%，而平均日數為1天則佔9%。當中平均工作日數達4天或以上者達54%。至於受訪者的每日平均工作時數，平均工時為4至6小時佔最多，有30%；其次為4小時以下，佔22%；6至8小時則有16%；而較長平均工時的8至10小時、10至12小時及12小時以上，亦分別佔12%、8%、12%。當中每日平均工時6小時或以上者有48%。從平均工作日及每日平均工作時間可見，近乎全職從事平台工作者的受訪者接近50%。

調查又發現，有23%受訪者曾在工作期間受傷，當中10%沒有獲平台公司任何補償，另有6%不滿意平台公司就工傷所作出的補償。同時，有54%受訪者認為平台公司提供的團體意外保險保障不足夠。對於是否認同「平台公司與工作者存在僱主與僱員關係」，有26%受訪者選擇中立，反映不少平台工作者未能準確釐清其工作身份，甚至難以判斷是否與平台公司存在僱傭成分。

兩個團體建議，政府參考內地平台公司要為外賣員參加社會保險，以及新加坡平台公司要為旗下工作者繳交公積金等做法，研究立法要求本港平台公司為旗下工作者繳交強積金，完善退休保障。同時，建立由數碼平台公司、工會和政府代表組成的「三方工作小組」，恒常化商討保障平台工作者權益的事項。