兩大連鎖店實惠、通利琴行連執兩分店　實惠：經濟低迷影響

本港零售業陷入寒冬。兩大連鎖店舖實惠、通利琴行近期接連關閉分行。當中，以售賣家居用品為主的實惠，近日分別關閉經營多年的北角健威坊及堅尼地城分店；而主打中產消費群的老字號通利琴行，亦連執西環及奧海城兩間分行，執笠風似由基層消費吹向中產店舖。實惠回覆東網查詢指，目前經濟低迷，消費者信心受到嚴重影響，加上市民北上或出國旅遊已是新常態，影響了本地零售銷情。

實惠表示，他們會不時檢討分店發展策略，加強顧客體驗；又坦言租金對零售商而言，一直是個重要議題，將會衡量不同情況，包括盈利情況、成本效益及市場變化，去增刪分店，調整策略。實惠又指，目前經濟低迷，消費者信心受到嚴重影響，加上市民北上或出國旅遊已是新常態，影響了本地零售銷情，將會以不同店舖、不同區域的成本效益作開店考量。

而自1953年於香港成立，至今已有逾70年歷史的通利琴行，亦決定關閉香港西環卑路乍街8號西寶城、九龍奧海城三期地下的兩個分店，兩店自上月起已開始舉行大清貨。目前通行琴行連同旗下工作室等門市，仍有19間分店在香港。東網現正向通行琴行查詢。