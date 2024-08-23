本港學者獲選亞洲青年科學家　曾為會考高考「雙料狀元」

有本港學者被選為「2024年亞洲青年科學家」，可於兩年獲十萬美元研究資助。他曾分別在會考及高考奪得9A及5A，曾獲中大計量金融學取錄，但為理想選擇香港大學物理系。

獲選的是香港科技大學物理系夏利萊博士物理學助理教授傅凱駿，主力研究凝聚態理論物理學家。傅凱駿目前主要研究「方向與大量量子粒子引起的集體現象」，「亞洲青年科學家基金項目」評選委員會指研究對「拓撲帶對稱性指示器理論」有貢獻，因此支持他研究「有關拓撲帶結構和衍生重整化空間中糾纏電子」。

相關科研基金是為鼓勵和支持亞洲青年科學家進行創新研究而設，每年會從中國、印度、日本、南韓、和新加坡選出十二位傑出青年科學家。得獎者可獲得兩年共十萬美元的資助進行創新研究，科大形容傅凱駿「於競爭激烈的『物理科學』領域中脫穎而出」。

傅凱駿2018年在哈彿大學完成博士課程，主力研究「凝聚態理論」。他其後於2021年加入科大，曾獲「裘槎麥德華前瞻科研大獎2023」及「國際基礎科學大會前沿科學獎2023」。

翻查資料，傅凱駿是「雙料狀元」，曾分別在會考及高考奪得9A及5A。他曾透過會考拔尖計劃獲中大計量金融學系取錄，但為追尋理想修讀預料課程。他最終獲四間美國名牌大學物理系錄取及提供獎學金，唯當時其父確診末期腎癌，最終決定留咗機會較少的香港升學。