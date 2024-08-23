香港貧窮戶疫前已逾60萬個　佔全港住戶總數2成多

香港社會服務聯會（社聯）一項橫跨10年的研究報告發現，疫情前本港已有超過60萬個貧窮戶，佔全港住戶超過20%，當中過半貧窮戶未領取綜援。社聯今日（23日）發布該報告，當中包括2019-2020年度中的貧窮戶數字、貧窮戶的主要人員構成、消費習慣及對子女的教育投入等信息，望政府可更精確定位貧窮戶並開展扶貧工作。

報告指，在2019-20年度，本港有約612,000個貧窮住戶，包括該年度《住戶開支統計調查》之中，同時屬於最低四分位開支組別（低開支組別）和最低四分位收入組別（低收入組別）的389,000個住戶，以及2020年3月的223,000領取綜援的住戶，貧窮住戶佔全港住戶總數23.2%。

報告又發現，獨居人士數量在增加，他們靠自己應付生活開支，負擔相對重。非綜援1人住戶數目在2009-10至2019-20年度大幅上升1.01倍至443,000個，佔整體住戶18.5%，人均開支達18,086港元，是4人住戶的人均開支金額約2倍。同時，非綜援獨居老人和雙老人住戶在 2019-20年度有264,000個，低收入組別佔約10萬戶，比例為40.5%。

此外，對於子女教育，在2009-10至2019-20年度這10年間，有14歲或以下成員的住戶的教育開支佔整體開比例由7.18%升至9.39%。高低收入階層住戶的子女教育費用相差由4.21倍升至4.48倍，差距進一步拉大。社聯表示，無論低收入住戶如何重視子女教育，但投放的資源都未能追及高收入住戶。

對於研究結果，社聯建議政府可以加入開支數據作分析，辨別低收入住戶中有多少也是低開支住戶。同時還可以建立基本生活需要線，以評估在取得政策支援前後有多少住戶、紓緩基層1人住戶的住屋負擔如放寬公屋計分制、增加興建出租長者屋以及推出學習券等，以支持基層住戶的生活和教育問題。