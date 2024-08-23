伊院病人插錯喉事故　組織斥情況「唔可以接受」

伊利沙伯醫院早前爆出的醫療事故，有四肢癱瘓病人被醫護人員將鼻胃喉插到支氣管，再輸入營養液，導致目前情況危殆。對於院方今日(23日)就事故的根源分析報告及回應，香港病人政策連線主席林志釉認為醫院應對高危、行動不便的患者更為小心，形容今次的事故「唔可以接受」。他又認為，今次事故對涉事的實習醫生「唔公平」，因為醫院的指引、程序，以至使用酸鹼檢測方法確認鼻胃喉位置，均有改善空間。

林志釉認為，醫護人員理應對高危病人，如無知覺、行動不便、嬰兒等，多加留意，以更高標準、更高精準度去醫治。事故中將鼻胃喉插錯兩次，而院方又未有解釋重置鼻胃喉兩次的原因，令市民存疑。另外，據院方指，由於X光片未有顯示出鼻胃喉的末端，加上實習醫生經驗不足，未能確認鼻胃喉位置。林就質疑，除非是由醫生特別要求，否則該X光片不可能拍錯其他位置。

他又引述院方的報告，其中提到「在病人等候X光檢查期間，有護士再次為病人檢查並決定再次置換鼻胃喉，其後開始恢復輸注營養奶」，對院方未有先等待X光片確認喉管位置感到懷疑。他對院方及醫護人員的專業性表示肯定，不過既定程序中要照X光片確認位置，相信有其參考價值。