藏毒私家車飆逃至公主道圖突圍　警員擎槍追捕捱撞傷　司機涉5罪被捕

何文田公主道昨日(23日)晚上發生追截毒品快餐車事件，司機硬撼旁車圖突圍不果，警員擎槍圍捕終將司機擒獲，事件中，一名警員被捲入車底受傷。至今日(24日)凌晨時分，大批警員仍在場展開調查，並封鎖公主道往沙田方向的中快線，期間警員押解疑犯搜查涉事私家車，現場所見，私家車右車頭撞毀，車旁遺下疑犯所穿的一隻鞋，一輛被波及撞毀的私家車由拖車拖走。至今晨2時許，疑犯報稱不適，需送院救治；涉事私家車則被拖走扣查。及至今晨接近3時，現場交通解封。

據了解，東九龍區一間車行早前報案，指一名男子早前租賃一輛私家車，租賃期屆滿後並無續租及繳付車租，於是報案。由於私家車裝有GPS定位糸統，車行職員發現私家車向西九龍方向行駛，即時向警員匯報，執法部門隨即採取「捷進行動」攔截，期間有巡邏車發現涉事私家車駛至公主道，於是通知上峯增援，並尾隨暗中監視，當駛至一油站對開時，警員見時機成熟，遂超前打橫攔在路中，與多輛私家車形成包圍網，包圍涉事私家車，10多名警員隨即落車，多人擎槍走向私家車及以伸縮棍扑打車窗，惟司機不肯就範，驅車圖撞開左右兩輛私家車不果，司機再褪車及開前，混亂間，一名警員被私家車褪車時捲入車底，他負傷自行返回行人路旁待援，其後一眾警員衝上前，最後拉開車門把司機拖出車外並把他制服。據了解，事件中除了一名警員腰部受傷，一名50歲女司機頸部扭傷。消息指，涉案懷疑私家車與毒品有關。

執法部門表示於昨晚(23日)8時40分，接獲一租車公司職員報案，指一名姓潘(40歲)男子未有依時交還出租的私家車，懷疑他藏有毒品。警員其後在何文田公主道58號一油站發現涉事私家車，並上前截查，惟潘驅車向窩打老道方向逃去，期間懷疑撞向另一架私家車及一名警員。警員多次向姓潘司機發出口頭警告不果，遂擎槍戒備並使用警棍拍打私家車，私家車遂停下。警員其後檢獲約60包懷疑可卡因，潘男亦未能出示有效的駕駛執照。經初步調查，以涉嫌「狂亂駕駛」、「襲警」、「販毒」、「無牌駕駛」及「駕駛時沒有第三者保險」被捕，現正被扣留調查。被撞警員頭部受傷，他清醒被送往伊利沙伯醫院治理。