工會調查指教職員晉升聘用制度欠公平　逾半要「貼錢返工」

近年本地教師人手流失問題嚴重，香港教育工作者工會更於今日(24日)直指有個別學校管理混亂，制度模糊不清，執行者胡亂行事，法團校董會亦未盡監督之責，令教師倍感擔憂。工會引述多宗個案，指出現時部分學校的晉升、聘用、考績機制欠缺公平性及透明度。另外，工會進行的一項調查又指出，有近5成7教師進行工作性質的活動時，不能全額報銷，要「貼錢返工」。

工會表示，每年均有不少教師反映學校機制不公，遴選準則模糊不清，更有部分學校懷疑黑箱作業，任人唯親。其中一宗個案，校長與某位升職候選人曾共事多年，卻未有申報，更干預遴選過程，獨自整理候選人申請後遞交遴選委員會。另一個案中，有學校不但沒有公布遴選準則及程序，且當選者的資歷備受爭議，多次被同事及家長投訴失德失職，卻獲晉升。

工會亦指出，有部分學校的考績機制只有評分主題，沒有具體例子，導致評核員按個人喜好或標準進行評分，再加上法團校董會不信任管理層而不作為，造成不公。另外，亦有個別學校外聘常額教師，卻從不考慮將在職多年，且表現良好的合約教師轉為常額，亦有學校只作內部轉聘，新聘任教師只可擔任合約教師。

工會進行的一項調查顯示，學校要求老師自費工作情況並不罕見，有45.5%會員表示，參與工作性質的活動時只可報銷部分費用，更有11.6%表示不可報銷。不獲報銷的範疇包括帶隊及統籌活動等的文具、運輸、交通及宣傳費用，部分教師更需出資布置班房、購買白紙及印刷工作紙等，間接造成「扣薪」現象。工會發言人更提到，有一所天水圍學校中，有多名教師反映校方強迫他們自費參與工作性質的活動，其後更被校方斥責他們向工會投訴。

發言人續指，學校不合理的處理手法及制度，讓教職員身心俱疲。倘若他們作出投訴，又要擔憂被差別對待或打壓，若教職員自身被投訴時，亦要處理大量文件自證清白，導致他們只能忍氣吞聲，或選擇離職。工會建議教育局定期巡視學校，與教職員分組進行會面，了解學校現況，並定期抽查學校政策、指引及投訴個案文件，給予建議及糾正。同時亦要訂立嚴謹處分制度，促使校方從速改善。