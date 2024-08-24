本地運動員醫療支援不足　專家倡體會及學校設「運動創傷防護員」

每逢香港運動員取得佳績，都會喚起社會關注相關議題。香港中文大學醫學院骨科與運動醫學科主任容樹恒今日（24日）在電台節目中指出，本地對運動員醫療支援不足，就算一般醫療人員自發為球隊提供醫療支援，亦處處受到掣肘。加上本地運動醫學欠缺認證制度，導致從業員前景不明。容建議各個體育總會及學校，可以加設「運動創傷防護員」一職，同時政府亦可為行業增設專業認證，保障運動員，並為業界提供更多空間。

容樹恒引用港足作例子，指出即使是本地的職業球隊，支付球員賽季前的體檢驗身費都很吃力，甚至有球隊因資源限制，只能送運動員到急症室就診，再轉介輪候專科。然而，本地部分醫院的專科門診或檢查，例如磁力共振檢查，排期至少要近一至兩年。他認為外地球隊在醫療方面做得更為完善，不少已聘請全職醫生和物理治療師隨隊。

考慮到本地體育資源較少、醫療人員薪酬較高，聘請全職醫療人員隨隊有一定難度。不過容教授就指出，現時制度上，就連請兼職人員也有阻礙。就例如一名公立醫院醫生想協助球員，就要用自己的假期隨隊服務，同時要面臨繁瑣的申報程序。若果體育總會提供機票住宿，醫院更可能會以「利益衝突」為由不予批准。他認為香港可參考外地足協與公私營醫療機構緊密合作的例子，讓幾十個醫生、物理治療師輪流為球隊兼職，政府亦需要出面協調。

他續指，香港在運動醫學上屬世界前列，但不論人手、薪酬架構、晉升及培訓上，都有很大進步空間。由於目前本地醫學架構上未有運動醫學專科，缺少法定認證機制，外界較難客觀判斷從業員水平，使從業員的社會地位和工作機會受限。容指出，不少國家早已有「運動創傷防護員」（AthleticTrainer）一職，負責處理運動員日常訓練時的創傷、判斷傷勢等，有需要時亦會與物理治療師、醫生合作及交換意見，有仔細分工，讓運動員得到更全面及專業的治療。