搗破跨國犯罪集團拘11人　利用貓池發假客服詐騙訊息

近日執法部門接獲情報，指有不法之徒利用虛假身份證明文件申請預付費用電話卡，經調查後發現3名馬來西亞籍男子於今年5月至8月，透過電腦軟件將其護照以及經不法手段而獲取的香港身份證圖像進行修改，包括修改護照號碼及照片，然後貼在他人的身份證明文件上。騙徒利用虛假身份證明文件，在網上向多間本地電訊公司，成功登記約300張電話卡。

警員透過追查該批電話卡的使用紀錄，發現不法之徒懷疑利用有關電話號碼詐騙本地居民，主要方式包括假扮大型服務平台，例如微信、抖音的客戶服務員，訛稱市民使用了付費服務，如市民想取消收費服務的話，需要將保證金轉帳至本地銀行戶口。騙徒聲稱保證金在取消服務後，會全數退還給市民。最終被騙市民未有獲得退款。

經進一步分析後，執法部門相信該個跨國犯罪集團派遣成員到香港購買及登記大量電話卡，同時在香港設立多個行動據點，利用俗稱「貓池」的電話數據機及電腦程式，將傳統電話信號轉化為網絡信號，使身處境外的集團成員可利用本地電話卡，向本港市民發送大量短訊，並以「假客服」的方式進行詐騙。今年4月至今，該犯罪集團已干犯400宗同類詐騙案，涉及金額約6,100萬港元。今次是執法部門首次發現有跨國犯罪集團利用香港作為據點進行電話詐騙。

執法部門於本月鎖定一批潛伏在香港的馬來西亞籍犯罪集團成員，以及協助他們在港犯案的本地人。警員於本周四(22日)展開代號「風煙行動」拘捕行動，分別在九龍灣及新蒲崗搗破4個犯罪集團的行動據點，以涉嫌「串謀詐騙」、「使用虛假文書」及「洗黑錢」罪名拘捕6名馬來西亞籍男子、3名本地女子及2名本地男子，年齡介乎20至67歲，並檢獲87部俗稱「貓池」的電話數據機、15部電腦及超過8萬張預付費電話卡。

據初步調查所得，被捕人士為逃避追查，會使用碎紙機將已使用電話卡破壞，亦會不定時轉換行動據點。此外，犯罪集團在各據點安裝網絡攝錄機，方便集團高層監控據點的運作及成員的工作表現。該6名被捕馬來西亞人相信以旅客身份來港，每月獲取約1至1.6萬元作報酬，主要負責以假身份證文件或旅行證件登記電話卡，並在據點中管理貓池，日以繼夜為貓池更換電話卡，確保網上電訊網絡平台24小時運作。他們亦會在據點中棲息，除購買必需品外均足不出戶。

另一邊廂，該集團在香港招攬5名本地人士協助營運，各人分別負責運送物資、提供戶口供集團洗黑錢、登記預付電話卡及租用單位等。執法部門已主動聯絡1千名被集團致電過的市民，並成功防止17人誤墮「假客服」陷阱。

騙徒會訛稱因市民訂購保險、直播功能、VIP會籍，如不取消的話便代表默認服務，然後要求受害人支付上萬元費用。當受害人稱沒有訂購相關服務，並要求取消後，便會被轉駁到假冒官方機構的職員，例如金管局、銀聯中心等有權威的機構。受害人被指示瀏覽偽冒官方網頁，指示受害人提供戶口結餘，然後轉帳至由集團控制的傀儡戶口，最後金錢一去不返。