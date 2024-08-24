幼聯推「25加家有求計劃」　保護未成年人權益和福祉

對待虐兒個案絕不可姑息。據社會福利署保護兒童資料系統統計報告，由2020至2023年，香港虐兒個案的數字由940宗躍升至1,457宗，數年間升幅超過50%。香港幼兒教育及服務聯會今日(24日)推出「25加家有求計劃」並舉行揭幕儀式，專注保護18歲以下兒童的權益和福祉。

《強制舉報虐待兒童條例》於今年7月10日三讀通過後，幼聯表示一直關注其發展，並隨即於7月15日舉行條例研討會，討論如何推動業界人士對條例的認識，以及了解他們的意見和需求。研討會促成了「25加家有求計劃」，希望透過專業培訓和經驗分享，加強各專業界別對條例的了解與執行能力，並促進社會對兒童保護的關注，減低虐兒個案的發生。勞工及福利局副局長何啟明在典禮上表示，對於《強制舉報虐待兒童條例》，歡迎香港不同機構及群體一同努力去加強該條例的執行力度，並與政府聯手合作，致力減低虐兒個案的發生。

幼聯創辦人暨總幹事程德智表示，幼聯支持政府推行《強制舉報虐待兒童條例》，該條例不單與專業人員有關，而是全民都需要關注的問題。程德智又宣布幼聯將會與相關機構合作，成立Nurturing our Future Unit，集合社會各界力量，一同關注及減低虐待兒童、欺凌以及自殺等問題。幼聯將繼續與更多專業人士及團隊攜手合作，為香港兒童、家庭及業界提供不同學習及培訓機會。