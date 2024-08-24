過渡屋啟德‧東寓入伙兩個月漏水　居民： 慘過住劏房

過渡屋金玉其外敗絮其中，住戶呻寧瞓劏房！今年3月起入伙的「啟德‧東寓」過渡性房屋項目，入伙不足兩個月便發生水管滲水、內牆滲漏問題，漏水令地板階磚裂開鬆脫，牆身發臭，甚至下雨時室外雨水倒灌禍及走廊和單位內。九龍城區議員林博表示，由4月底起接獲約200宗投訴，至今仍有部分住戶未解決問題。他對過渡屋入伙不久便出現嚴重問題感愕然和不可接受，有街坊更曾向他反映「慘過住劏房」，質疑營辨團體有否認真驗收，建議政府應協助檢驗過渡屋。

過渡屋「啟德‧東寓」位於九龍啟德沐安街12號，由東華三院營運，共有519個單位，於去年7月14日起接受申請，居民在今年3月開始陸續入伙。項目共有4種房型，租金由3,800至5,900港元不等。

林博向東網記者表示，由今年4月底起接獲求助，指有不少單位的浴室牆身出現嚴重滲水；又有多條喉管破裂，包括洗衣機喉管、浴室喉管等，地板因滲水而鬆脫，加上下雨時雨水容易流入各樓層走廊，積水又流向單位，令居民深受「水害」。林指雖然5月初曾約見東華三院，但至今仍有住戶未解決問題，有住戶因此而要搬到酒店或親朋戚友家暫住。

林博又引述居民指，「估唔到咁新既地方，咁快住到有問題」，認為該過渡屋外表「新嘅好睇，但住落好多問題」，對居民造成不便，並稱部分單位租金近6,000港元並不便宜，入住不足兩個月就有問題不合理。他質疑東華三院有否認真驗收，因若有驗收逾半單位應會得知滲水問題，建議政府亦要参與驗收行動，擔心未來愈來愈多過渡屋落成，或會出現類似問題。