日本排核污水一周年　港府不排除續收緊禁令　環團促日方停止排放

日本自從去年8月24日開始排放福島核污水，至今日(24日)已滿一年，本港亦對日本的10個都縣水產品實施進口禁令，而截至昨日(23日)，食安中心及漁護署分別檢測共78,801個日本進口食物樣本及共18,150個本地魚產品樣本作輻射水平檢測，全部樣本檢測合格，日方亦在過去一年曾要求本港放寬有關限制。不過，環境及生態局今日發文表示，限制進口及採取相關檢測是保障本港的食品安全，香港採取的預防措施是必要的。

對於福島核電廠在過去一年中意外頻發，不僅造成了污染更產生了人員安全問題。環境局續稱，頻率之高令人震驚，質疑日當局的管理水平。此外，香港的餐飲業協會也表示，已適應禁令，即便解除相信對餐飲業幫助也不大。綠色公民行動聯盟表示，核污水的排放影響廣汎，應立即停止排放。

環境局又指，已多次向日本政府指出，福島核污水排放將長達30年，涉及超過130萬噸核污水，時間之長和規模之大是前所未有；一旦有任何失誤，對海洋生態和食物安全可以帶來災難性後果。所以香港必須採取預防措施，限制日本最高風險地方的海產及相關產品進口，並為日本其他地方可進口香港的海產和相關產品作檢測，以保障香港食物安全。

局方續稱，縱觀過去一年多，福島核電廠發生的事故，單是被傳媒披露和報道的已有7宗，既有員工因事故需要入院，更有附近環境受到污染。最近一宗事故距今僅不到一個月，平均約2個月便有1宗事故發生，頻率之高令人震驚。環境及生態局稱，面對日本福島核電廠這樣的管理和監控水平，和一旦出事可導致的嚴重後果，香港採取務實措施作預防是必要的，亦是科學的。

香港餐飲聯業協會表示，日式餐廳受到福島核污水排海事件影響約半年左右，同時還受到了港人北上消費浪潮的影響，這一年之間已經有過千間餐廳結業，餐飲業已適應有關禁令，認為即便撤銷禁令也對生意幫助不大。環境及生態局則回應，為保障食物安全和公眾健康，港府必須維持現有防範措施，不排除未來收緊進口範圍。

綠盟表示，太平洋島國論壇的獨立專家小組報告指出，該排放計劃不符合國際原子能總署制定的《普遍安全導則第8號》的要求，即所採取的措施需考慮利益超過對社會的損害。綠盟強調，福島核災仍尚未結束，仍有許多日本與國際的公民團體持續關注與反對日本的排放作業，日當局與東電應該立刻停止排放作業。