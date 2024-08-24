舊式公屋將圍封原有氣扇　房署稱不收費　受影響居民斥添煩

房署欲封舊式公屋氣窗，將免費為住戶進行封窗工程。房屋署近期於富山邨電梯張貼告示交代指，按《消防安全(建築物)條例》，將於2025年起，分階段安排工程，以防火板圍封所有單位面向走廊的通風扇窗。署方今日(24日)發文，向公眾解釋封窗原因及注意事項。但受影響居民對此項工程則反應不一，有人歡喜有人愁。

鑽石山富山邨電梯近日張貼了一則通告，通告顯示，房署會在明年起改善1987年3月1日或之前落成的公屋，房署除了會於走火樓梯更換或增設防火門及豎立防火牆，還會用防火板圍封所有住宅單位現存朝向公共走廊的通風扇窗。通告還顯示，工程確實日期尚未確定，需要另行通知，住戶毋須支付任何費用，同時工程僅會在屋外進行，並不會進入屋內。

房署今日發文表示，自《消防安全(建築物)條例》在2007年7月1日生效起，房屋署根據執行當局就改善方案的審批進度、工程範圍及配合其他優化工程的時間表等因素，循序漸進地在各公屋大廈推展所需的消防安全改善工程，提升屋邨整體的消防安全，令居民住得更安心。房署解釋，現時部分公屋大廈的公共走廊兩邊均設有住宅單位，而相關單位設有面向公共走廊的百葉窗；由於現時單位的百葉窗並沒有耐火及防煙功能，萬一此類公屋單位內發生火災，所產生的火勢和煙霧或會透過百葉窗蔓延至公共走廊，並進入其他單位。

將接受圍封工程的市民陳先生表示，對相關工程不滿，認為進行封窗工程後會導致空氣不流通，而且有關條例早在2007年已生效，為何今時才開展相關工程。不過另一市民廖先生則表示，認為這扇窗只會徒增憂慮，之前會擔心有人借窗望向屋內或者向屋內丟東西，自己已經主動將窗封起。廖先生還表示，若覺得封窗後空氣不流通可以開門通風，此次工程不會對屋內造成影響，對此無感覺。