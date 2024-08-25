7000人聯署關注棄狗事件　團體促寶蓮寺跟進

為響應網上尋狗呼籲，NPV動物權益教育代表Louis、香港野豬關注組代表Roni以及同行已皈依的義工Anthony 昨日(24日)出席活動，藉此於寶蓮寺現場提出訴求。並在過程中，詢問寶蓮寺職員更多有關大妹細妹資訊，以縮窄尋狗範圍。

NPV動物權益教育代表Louis表示，「聯署現時已過7,000人，這表示社會各界對事件的關注。事件已發生接近兩個星期，未曾見寶蓮寺積極尋狗、並向熱心尋狗的市民提供援助。除此以外，較早前的聲明，亦未曾完全回應社會的訴求、釋除市民疑慮。故我們計劃收集市民聲音後，向寶蓮寺發公開信，要求寺方正面回應及跟進事件。」

香港野豬關注組代表Roni指出，「關於寶蓮寺涉嫌虐待動物，相信並非單一事件，亦不是純粹個別員工操守問題，而是涉及整個管理架構和文化。畢竟寶蓮寺，在宗教上有一定代表性和影響力，故此希望寺方正面回應公眾訴求，包括：向公眾就事件致歉、依法追究涉事者、公開交代對待動物指引，並承諾妥善照顧所有昂坪動物。」

同行義工、已皈依的Anthony認為寶蓮寺有違佛家理論、對信徒不公。寺方一面呼籲信眾捐款持素，背後卻做出令人髮指、傷害動物的壞事。希望寺方能夠走出網上社交平台，在現實中面對公眾。