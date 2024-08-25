傳統平台只屬「儀表板」　積金易助僱員跨計劃管理帳戶及交易

積金局主席劉麥嘉軒今早(25日)發表網誌，表示根據經濟合作與發展組織，絕大部分私營退休金制度現有的電子平台都屬於簡單的「儀表板」類別，只能夠讓用戶檢視從不同營辦商系統傳送的資料，缺乏帳戶管理及交易功能。相比之下，「積金易」平台是個一站式中央電子平台，能夠提供全方位服務。當所有強積金計劃加入「積金易」後，各個計劃的帳戶資料都可一覽無遺，更可做到跨計劃統一帳戶管理及交易，例如在不同計劃開戶、供款、轉換基金、更改投資指示、整合個人帳戶等。打工仔女可享用「一個平台」的便利，連通所有強積金受託人，選擇各種適合自己的基金。

劉麥嘉軒又指出，私營退休金制度是國際大趨勢，優點在於為打工仔女提供多元化的選擇，並透過市場競爭促進服務提供者不斷提升表現、產品水平和服務質素，但分散的行政系統對成本和效率都有一定影響。「積金易」讓打工仔女兼享私營退休金計劃的多元化選擇和市場競爭優勢，以及中央電子平台的高效和方便，可謂「兩全其美」。

在全部379個強積金基金當中，佔強積金總資產值85%的237個基金現在收取的行政費水平高於「積金易」收費，在相關強積金計劃加入平台後，這些基金必須減行政費，減幅最高達57%。這些數字只反映「積金易」運作首兩年的情況。隨着平台運作時間越長，「積金易」的成本效益將會愈來愈大，平台的收費亦會進一步下降，預計屆時絕大部分強積金基金都要進一步減行政費。