中小企困境屬世紀難題　經濟專家：港人應調整躺平心態

本港經濟甦步伐緩慢，市首疲弱，不少中小企倒閉，「吉舖」處處，商界強烈要求政府推出措施救中小企。經濟專家指本港如何面對現時困境是世紀難題，指香港現時缺乏拚搏精神，認為港人應調整「躺平」心態，要趁本港仍是較發達經濟體，繼續「地獄式工作」拚搏，並吸納人才，創造新產業。

特首政策組成員、澳門科技大學發展經濟學研究所所長雷鼎鳴今日(25日)在電台節目中指出，現時香港中小企吸納外地資金的門檻提高，發展高新科技亦不是普通人就做得到，相較40多年前，中小企在內地的創業門檻不高，亦願意拚搏，最終成功的機會不低。

他認為本港發展要「多條腿走路」，除了繼續擴闊金融服務業外，亦要協助內地融資及「一帶一路」沿線國家發展，同時發展高新科技。

雖然面對世紀難題，但他認為香港長遠發展前景光明，但道路崎嶇，本港可以吸引到人才來港，但人才不是立即發揮作用，不少人來港後浪費專長。

政府強調要搶人才，而他亦認為本港要有整合人才的政策，要重視有創業能力的人才，為本港創造就業機會。

外界曾建議政府發展醫療旅遊，他認為要將香港打造成國際級醫療中心，吸引外地有消費能力的病人，但本港醫生不足，行業保護主義太重，認為日後要訓練更多醫生，打造新產業面向世界。

實際上，香港總商會日前亦向政府建議重推「中小企融資擔保計劃」下「百分百擔保特惠貸款」等多項支援中小企業的措施，但當局指「百分百擔保特惠貸款」是疫情時期的特別措施，當時共批出1,432億港元，至今的呆壞帳達到9.2%，政府已有132億港元壞帳。

當局又指由於疫後經濟一步步復甦，如果再維持百分百擔保，政府負擔會很大。當局會密切留意情況，暫時未有任何決定會重新推出百分百擔保。至於「中小企融資擔保計劃」則由推出至今已批出超過2,800億港元，約63,000間企業受惠。